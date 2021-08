Forte d'une expérience de 20 ans dans les ressources humaines après une formation à l'Institut de Gestion Social, je me suis spécialisée dans la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : pilotage de la formation, du développement des ressources humaines, du recrutement et du suivi de carrières, tout en restant polyvalente sur les autres postes R.H. : paie

et administration du personnel.