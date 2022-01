Catherine BESNARD-PÉRON

Psychothérapeute et Formatrice en Psychothérapie

Accompagnement des personnes (cabinet Angers et Nantes) en thérapie

Accompagnement Hauts Potentiels, HPI, ,adultes surdoués

Supervision de pratiques professionnelles (psychothérapeutes, médecins, coaches)

Formations en psychothérapie pour les professionnels de la relation daide

Communication autour de laccompagnement : articles à destination des professionnels de laccompagnement,

conférences, codirection de livres collectif, co-auteur



2020-2021 : Intervenante Université de Strasbourg , DU Psychothérapie Intégrative , dirigé par le Dr Guillaume Belouriez, sur les modules « Lecture de Processus en Thérapie » et « Thérapie Narrative », conception, ingénierie et prestation



2012 à ce jour : Dirigeante Catherine Besnard-Peron Eurl (Psychothérapie et supervisions individuelles de psychologues et psychothérapeutes) , co-dirigeante Pilgrim Conseil, organisme de Formation Continue (groupes de co-développement, analyses de pratiques, supervisions en groupe, conception, ingénierie et prestation de formations pour les professionnel de laccompagnement-non psychothérapeutes ) en Thérapie Narrative, Lecture de Processus en Thérapie, Haute Sensibilité, Haut Potentiel Intellectuel, Thérapie Existentielle.



2011 à 2019 : Formatrice pour dautres Organismes de Formation

- 9 promotions de formation longue (12jours) à la Thérapie Narrative, co-animation avec Julien Betbèze (2011 à 2018) à linstitut Mimethys. Conception, Ingénierie de la formation, prestation



Interventions régulières à lAREPTA-Institut Milton Erickson de Nantes en Thérapie Narrative (depuis - 2018)



2003 à 2012 : Cabinet CBP-Présence (Paris, Angers, Nantes) Psychothérapie, groupes de co-développement, analyses de pratiques, supervisions, accompagnement des hauts potentiels intellectuels, HPI, HQI...