Catherine BRÉCHIGNAC

Serial Entrepreneur.



Consultante Senior Stratégie d'entreprise, Organisation, RH, Management.

Financement d'entreprise (agréé ORIAS) : levées de fonds, bas de bilan, concours bancaires

Coach certifié (International Trainer Fellow).

Conseiller qualité en management de la compétence (RH).

Formatrice certifiée Qualiopi.



Mon métier :

faciliter et conseiller durablement dans le cadre de la Gouvernance, Essaimage, Transmission, Alliances, Recherche de partenaires, Croissance externe d'entreprise.

Conseiller dans le cadre du développement d'entreprise.



Pôles de compétences complémentaires au service de l'entreprise, animés par le sens des réalités :

- Stratégie et accompagnement du dirigeant de PME-ETI

- Croissance et Développement

- Réorganisation/retournement d'entreprise

- Gestion du risque - Risk management

- Préparation de la transmission dentreprise, Fusion-Acquisition, Reprise d'entreprise

- Démarche Qualité, QVT, GPEC, Gestion du plan de formation,



Lorsque le besoin de compétences pointues savère nécessaire, en fiscalité, gestion de patrimoine, marketing, informatique de gestion, propriété intellectuelle, droit, etc. nous faisons appel à des experts, tout en demeurant votre interlocuteur privilégié.



Mes compétences :

Business

Business angels

Communication

Développement

Développement durable

Diagnostic d'entreprise

Financement bancaire

Levée de fonds

Management

Ressources humaines

Risk management

RSE

QVT

Transmission d'entreprise