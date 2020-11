Catherine CATHERINE DEVIGNARD (DEVIGNARD)

Alors que je rêvais de devenir éducatrice spécialisée et de m'occuper de jeunes en difficultés, je suis finalement issue d'une formation de secrétariat, j'ai été pendant 21 ans restauratrice, puis commerciale. Je me suis formée, j'ai formé, accompagné, Mon parcours a constamment été étayé d'activités bénévoles, de l'accompagnement à la trésorerie, en passant par l'organisation d'événements, et beaucoup d'écoute.

J'ai également écrit un roman qui a été édité à compte d'éditeur, "un camion à la croisée des chemins".

Riche d'un parcours varié et entrepreneurial, j'ai décidé à 50 ans d'une reconversion. C'est ainsi que j'ai passé un diplôme de Coordinatrice de l'Intervention Sociale et Professionnelle au centre de ressources AROBASE de Grenoble que j'ai pleinement réussi et qui m'a mené vers un poste de formatrice dans un Programme de Compétences Premières pour la SCOP CEFORA de Lamastre. J'y exerce en plus les fonctions de Référente de parcours PLIE. Depuis le 1er janvier 2018, ma micro-entreprise Trajectoires-Lab est officiellement lancée. Pour en savoir plus, c'est sur www.trajectoires-lab.com



Mes compétences :

Gestion administrative

Ecoute

Administration d'entreprises

Conseil en organisation

Accompagnement individuel

Formation professionnelle

Organisation du travail

Sorties

Gestion des compétences

Analyse pratique en situation de travail

Gestion de projet

Remise à niveau mathématiques et français

Techniques de Recherche d'Emploi