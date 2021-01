Catherine CLAR (ESMEZ-DEUTOUT)

Forte de 20 ans d activité dans les ressources humaines, la formation et l enseignement, je souhaite mettre a profit mes expériences et mon expertise au profit de candidats en recherche d emploi pour les accompagner tout au long du processus de recherche et de préparation de retour à l emploi.

Passionnée par la pédagogie et les processus d apprentissage je saurai contribuer à la réussites des candidats en les aidants à reprendre confiance en eux et à intégrer des démarches efficaces.