Catherine COCHETEUX

Business developer depuis avril 2017 chez AMT, Groupe Mobiliteam.



Acteur majeur de la mobilité des entreprises depuis 30 ans au service des entreprises et PME.

AMT propose des solutions sur mesure aux entreprises et administrations en :

- transfert

- distribution

- stockage

- archivage physique et numérique

AMT est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.



Mes clients m'apprécient pour mon professionnalisme et mon humour

Ma fonction première est de vous trouver les meilleures solutions que vous soyez en France où ailleurs.

Sachez que vous pouvez compter sur nos équipes pour respecter les délais, et sur moi, pour vous rappeler si vous me laissez vos coordonnées.



Cordialement et bonne journée.

