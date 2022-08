Etant profondément intéressée par l'épanouissement de l'être dans sa globalité, je souhaite donner la possibilité à l'enfant et à l'adulte de découvrir et d'approfondir la joie d'être l'acteur de son développement. Que cela soit dans les écoles Montessori au travers des fondements de la pédagogie que dans les disciplines de bien-être (association L'Art en Main art-en-main.wixsite.com/art-en-main ), j'invite à mieux apprendre le respect de son espace intérieur pour trouver ou retrouver l'unité et la communion bienfaisante , même rayonnante.



Je propose également des cours particuliers Montessori en soutien scolaire, des cours à domicile de Tai Chi Chuan/Qi Gong/ Méditation sur les secteurs de Villepreux, Neauple le Château, Rueil Malmaison, Croissy/Seine, Versailles et Saint-Germain en Laye.

Pour l'année 2018-19, ma disponibilité pour les cours particuliers sera essentiellement les après-midis et les vacances scolaires.

Site internet qui présente mes differentes prestations :https://catherineduteriez.wixsite.com/conseveil



Pour approfondir ma soif de connaissance concernant l'épanouissement de l'enfant dans le milieu scolaire , je me tourne actuellement vers les écoles innovantes.