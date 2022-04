Catherine FROTTIER

Forte d'une expérience réussie dans le milieu artistique, je recherche désormais une nouvelle aventure dans tout secteur professionnel en tant qu'assistante de direction.

Dotée de qualités relationnelles et de communication, j'exerce mon métier avec rigueur et enthousiasme.

Organisée et fiable, je suis une personne de confiance sur qui l'on peut compter.

Je suis disponible et à votre disposition pour tout entretien.