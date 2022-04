Mes contacts : fuhrc@aol.com. Tel +33 6 64 72 08 28

http://fr.linkedin.com/pub/catherine-fuhr/1/172/435/



Directeur Général capitalisant 25 années d’expérience dans l’industrie et l’IT en France et aux USA

•Définition et mise en œuvre de plans stratégiques avec une maitrise des problématiques marketing, commerciales et financières pour assurer des résultats immédiats et à long terme.

•Stratégie de croissance organique et externe avec une priorité sur l’optimisation de la performance.

•Gestion financière et contrôle de gestion en environnement multi-sites et multiculturel.

•Management du Comité de Direction

•Bilingue en français et en anglais et rapidement opérationnelle en allemand et en espagnol.

•Parcours professionnel international de 13 ans aux Etats-Unis et de 12 ans en France.

• Nationalité Française et Américaine



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Leadership

P&L Management

Direction générale

Management commercial