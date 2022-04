Peintures à l'huile, dessins, poèmes, digitalart et photographies se côtoyent et s'entrecroisent. Tantôt provocateurs, tantôt cocasses ou sensuels, ils ne laisseront personne indifférents.



Je suis aussi le webmaster de l'association ARVA et de ART LAUSANNE



Mes compétences :

Artiste

Peinture

Photographie

poésie

Webdesign

Webmaster