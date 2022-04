Catherine GALILÉI

Sur le plan personnel, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants de 16, 13 et 9 ans, j'habite L'Arbresle.

Sur le plan professionnel, je suis comptable et je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences tant professionnelles que d'adaptabilité, de dynamisme et de polyvalence au service d'une entreprise en pleine évolution.

Au quotidien, j’ai assumé toutes les opérations courantes de la comptabilité générale de plusieurs entités d'un même groupe pendant quatorze ans. J’effectue l’ensemble des révisions, des lettrages des comptes, les états de rapprochement bancaire, le suivi de la trésorerie la gestion des immobilisations et des notes de frais. Mon parcours professionnel m’a amené à gérer toutes les relations avec les organismes sociaux, bancaires, CDI, Recette des Impôts, etc....

Comptable en entreprise depuis 1988, ces années d’expérience m’ont permis d’acquérir rigueur, rapidité d’exécution, fiabilité, autonomie.



Mes compétences :

Aimant le travail en équipe

autonome

Fiable

Rigoureuse

travail en équipe