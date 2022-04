Catherine GALIMANT BERZOLLA

COMPETENCES



STRATEGIE :

définition, recommandations, coordination, implémentation de la stratégie de marketing-communication

élaboration de partenariats

définition des offres

coordination d’actions à l’international

pilotage des agences

gestion budgétaire

reporting

évaluation des actions



RELATIONS PRESSE :

rédaction de communiqués et dossiers de presse

constitution de fichier journalistes

organisation de conférences de presse et road-shows

medias trainning

élaboration et analyse de revues de presse



EVENEMENTIEL :

création d’événements (conférences thématiques, salons, conventions, séminaires, soirées, journées d’intégration, …)

organisation logistique



EDITION :

conception et réalisation de supports écrits (brochures, publicités, journaux internes, lettres d’information, livrets d’accueil, invitations)

guides d’entretien pour interviews

rédaction

choix du graphisme et de l’iconographie

suivi de fabrication







INTERNET ET INTRANET :

conception de sites Internet et Intranet

choix du design et des rubriques

élaboration du contenu éditorial

campagnes emailing



