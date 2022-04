Catherine GANILLE

Après plus de 20 années d’expérience dans le domaine commercial, j’ai souhaité me réorienter dans le domaine de l’insertion afin de mettre mes compétences professionnelles au service des autres. J’ai donc suivi une formation en 2012 au centre VAL DE SÈVRE à Saint Laurent sur Sèvre où j’ai obtenu le titre de niveau III, de Conseillère en Insertion Professionnelle et en Développement Local.

Aujourd’hui, j'aspire à intégrer une structure liée à l'insertion afin d'accompagner les personnes à construire leurs projets professionnels, car un parcours peut être semé d'embûches avec des périodes choisies ou subies d'inactivités.



Mes compétences :

préparation de contenus pédagogiques

atelier TRE

entretien individuel

Accueil, Accompagnement