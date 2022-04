Catherine GARMA DHORNE

Un parcours polyvalent allant de la production au marketing en passant par le commercial, la communication et le category management , le tout sur un périmètre France et étranger.



Des compétences acquises très complémentaires qui permettent une vision globale et une connaissance précise des différents métiers de l'entreprise, d'où une bonne appréhension des besoins et des contraintes spécifiques à chaque service.



Une véritable expertise marketing avec à la fois une approche stratégique et opérationnelle selon des méthodes aiguisées et reconnues.



Une réelle fibre commerciale permettant une démarche très orientée business et un sens profond de la culture du résutat.



Enfin une véritable passion pour le management !



Mes compétences :

Marketing stratégique

Communication

Management d'équipe

Marketing opérationnel