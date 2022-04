Catherine GATHIE

Actuellement en poste dans l'Entreprise ROGER MARTIN à Dijon (21) depuis 2009, je suis en charge du recrutement du personnel.

ROGER MARTIN c'est un groupe indépendant du BTP, nous travaillons dans diverses domaines tels que le TP, Bâtiment, Terrassements, Routes, VRD, Génie Civil, Canalisation, Désamiantage, Production industrielle, Travaux ferroviaires, Travaux électrique, Pétroliers, etc...

Notre groupe compte plus de 1 300 salariés dont 111 femmes sur le territoire Français (772 Ouvriers, 373 ETAM et 155 Cadres).

Nous sommes un groupe dynamique et innovant.

Venez rejoindre nos équipes !



Mes compétences :

Industrie

Electricité

Génie civil

Bâtiment

Travaux publics

Terrassement

Ressources humaines