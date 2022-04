Catherine GAUZENS

Par mon parcours atypique, j'ai fait la preuve de mon ouverture d'esprit et de mes capacités d'adaptation.

Polyvalente sur les postes d'assistante, je suis à la recherche d'une PME qui souhaite se doter d'une assistante qui soit un véritable appui au chef d'entreprise.

J'ai obtenu en 2015 le titre professionnel Assistante RH. Je me suis également formée sur SAP en 2015 et SAGE Compta ligne 100 - Paie en 2016.

J'ai également des compétences en tant que Conseillère en insertion professionnelle et suis formée à l'accompagnement des personnes en recherche d'évolution professionnelle ou en phase d'insertion professionnelle et/ou sociale.

J'ai plusieurs cordes à mon arc ... et je suis prête à m'investir dans mes nouvelles fonctions.

Actuellement en poste en CDD, n' hésitez pas à me contacter pour un poste pérenne



Mes compétences :

GPEC