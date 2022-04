Catherine GAY

L’Immobilier.

Il y a peu de professions regroupant un aussi large panel d’activités, J’ai eu la chance de réaliser des missions aussi riches que variées. Enthousiaste depuis toujours par tout ce qui entoure la communication et le relationnel.

Mon expérience et la conjoncture économique de ces dernières années m’ont fait comprendre qu’il était nécessaire de faire évoluer le métier d’agent immobilier. Afin d’apporter un service plus adapté, plus performant.

Mon investissement personnel m'a également permis de m'adapter à différents environnements professionnels et de développer une facilité dans la résolution de problème afin de gérer au mieux les situations d’urgences et être efficace rapidement. Ces expériences mon aussi sensibilisées à la gestion des divergences au sein d’une équipe.



CENTRES D’INTERETS : Les activités au grand air….

Mes sports de prédilection : le kayak (rivière, mer), la randonnée

Prise de responsabilités dans diverses associations sportives (aux postes de trésorier et secrétaire)

Également : la lecture, la cuisine.