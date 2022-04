Catherine Ghislaine TJEEGA

Je me nomme TJEEGA Catherine Ghislaine, j'ai 24 ans et je suis actuellement en fin de formation master 2 à l'institut panafricain pour le développement- Afrique-centrale où j'ai suivi des cours en environnement et gestion des ressources naturelles car je désire travailler plus tard dans le domaine du QHSE en entreprise. Ayant fais entre autre 9 mois de stage professionnel à la Camrail et 1 mois de stage à la société camerounaise d’intermédiation et de négoce SCIN, je pense avoir les compétences nécessaires pour me rendre rentable en entreprise. je compte ainsi faire de la gestion des déchets de toutes natures, de la pratique de la RSE, de l'amélioration continue, de la sécurité, de l"évaluation des projets etc des hobbies pour ma vie quotidienne.



Mes compétences :

QHSE

Développement durable