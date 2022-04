Catherine GILLA

Je travail dans la fonction publique depuis 25 ans . Début de carrière en tant que TUC (travailleur d'utilité collective). J'ai gravi les échelons en commençant par un poste d'ASI , ASH .J'ai occupé un poste d' OPS pendant 3 années mais mon projet était de faire l'école d'infirmière . j'ai fait l'école d'aide soignante et fait une remise à niveau pour passer le concours d'IDE. Ce parcours m'a beaucoup apporté sur le fonctionnement d'un établissement et le respect de tous les acteurs hospitaliers.

Cela fait un an que j'exerce à temps plein en tant qu'infirmière aux urgences adultes .