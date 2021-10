Catherine GILLEBYT (TODESCO)

Titulaire du BTS Assistante de direction en 1999

En poste dans un établissement scolaire depuis 2010 comme Assistante de direction (école, collège et lycée) qui demande de d'autonomie, de la prise d'initiative, de l'organisation, de l'efficacité, du dynamisme et une capacité dadaptation

Tâches variées :

Accueillir, renseigner les personnes (bureau, téléphone)

Rédiger et saisir circulaires, courriers, compte-rendus, affichages divers

Transmettre aux intéressés courriers, mails, convocations,

Gérer le personnel enseignant (maladies, accidents, suppléances, formations, rdv de carrière, mouvement de lemploi, )

Gérer la scolarité des élèves (bourses, transports, conventions de stage, orientation-affectation, avertissements, )

Inscrire, préparer et gérer les examens (aménagements, recensement, convocations, jours « J », diplômes)

Echanger avec les différentes instances (Rectorat, Inspection académique, )

Préparer conseils de classes, réunions parents-professeurs, journée portes ouvertes

Gérer diverses commandes (fournitures bureau, manuels, photos)