Catherine GODEFROY

Mon souhait, améliorer le confort de vie des salariés qui n'ont pas l'habitude de s'accorder une réelle pause, pris par le temps et les tâches à accomplir.



Au cours de différents voyages j'ai découvert des techniques corporelles apportant un véritable mieux être.

C''est finalement en France, au cours d'un salon à Toulouse ; ou j'ai découvert le AMMA assis,ce toucher structuré, basé sur l'art traditionnel japonais d'acupression. C'est David Palmer,ingénieur chez Apple qui a adapté cette technique afin qu'elle soit réalisable sur une chaise ergonomique et recevable en 15 minutes.Et l'a rendu parfaitement intégrable en entreprise.



J'ai suivi la formation dispensée par Tony Neuman, l'un des praticiens, qui a participé à l'adaptation de cette technique.

Il développe le Amma en Europe depuis plusieurs années et est dirigeant du "Touch Line Institut", dont je suis diplômée.



Rapidement, j'ai souhaité approfondir mes connaissances en médecine chinoise traditionnelle, et j'ai suivi les cours de l'école internationale SYM (Shiatsu Yoga Méditerranéo).

Puis, j'ai ouvert un cabinet de Shiatsu, à Toulouse, dans le quartier Saint-Cyprien, dans lequel je propose des séances individuelles de Shiatsu, pour apporter un mieux-être générale aux personnes qui le souhaitent.



Mes compétences :

Amma assis

Gestion du stress

Relaxation