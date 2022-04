Catherine GORGORIO

- + de 10 ans au sein de structures internationales,

- Organisée, rigoureuse, discrète,

- Excellent relationnel,

- Très bonnes capacités rédactionnelles,

- Maîtrise courante des logiciels d’application sous Windows et sous Macintosh et du logiciel de comptabilité EBP.



. En ASSISTANAT DE DIRECTION TRILINGUE



* Interface avec filiales européennes et distributeurs étrangers,

* Organisation des déplacements de la Direction,

* Gestion des agendas, planification des rendez-vous,

* Rédaction des comptes rendus de Comités de Direction,

* Organisation de séminaires et congrès clients,

* Gestion du parc automobile,

* Négociation avec fournisseurs.



. En GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE



* Tenue d’une comptabilité générale (clients, fournisseurs, banque, caisse, OD, devis, facturation, …)

* Gestion des ressources humaines (paie, congés, arrêts maladie, recrutement, …)

* Déclarations fiscales, (I.S., TVA, …)

* Déclaration sociales (URSSAF, retraite, prévoyance, formation professionnelle, médecine du travail, …)

* Relations clients et fournisseurs



Mes compétences :

Polyvalente

Assistanat

Espagnol

Anglais

Mobile

Attachée De Direction

Dynamisme

Relations Publiques

Relationnel

Comptabilité générale

Rédaction

Organisation

Discrétion

Adaptabilité

Rigueur