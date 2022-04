Catherine GOUEFFON

Depuis presque 20 ans, consultante, formatrice, coach et DRH, j’accompagne dirigeants, managers, équipes et étudiants dans la réalisation de leurs projets professionnel ou personnel, via un diagnostic partagé et la clarification d’objectif.



J’aborde à la fois la dynamique individuelle et les interactions relationnelles. Mon écoute et mon questionnement ciselés et empathiques me sont précieux pour percevoir les ressources dont celles encore inexploitées ainsi que les freins.



J’ai à cœur de partir de ce qui est connu et d’accompagner la réussite avec un fort pragmatisme.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Gestion Ressources Humaines

GPEC

Recrutement

Ressources humaines