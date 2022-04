Catherine GOUEZ

Après des études à l'ESSCA, je m'oriente vers l'univers des Vins et Spiritueux dans lequel j occupe le poste de Category Manager pendant 10 ans dans le secteur de la Grande Consommation à travers une expérience de 4 ans en centrale d achat de grande distribution puis 7 ans côté industriel.



Après une expérience personnelle d'un an (Tour du Monde), je décide de me lancer dans l aventure entrepreneuriale à l étranger en construisant en 2013 un Hôtel-Restaurant 4* de 16 bungalows, le Sahaa Beach Resort, sur la côte Cambodgienne à Sihanoukville, que je gère toujours aujourd hui.

En tant que chef d entreprise, recrutement et management du personnel, gestion de la relation client, élaboration et suivi de la stratégie marketing et commerciale et pilotage financier du resort sont mes missions au quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Faculté à négocier auprès de Grands Comptes

Gestion budgétaire

Grande distribution

Vins et Spiritueux

Force de proposition et conviction

Expatriation

Gestion hôtelière

Management d equipes

Marketing Produit

Marketing Etudes

PLV