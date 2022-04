Coach de vie. Accompagnement personnalisé dans toutes situations.

Accompagnement à l'orientation scolaire et professionnel.

Coach de sportif .Amélioration de la performance sportive par une meilleure connaissance de ses possibilités.

www.cgm-conseil.fr



Mes compétences :

Coaching

Accompagnement

Ecoute et Compréhensibilité

Discrétion et confidentialité