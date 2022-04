Catherine GOUX

FORMATION BTH LYCEE HOTELIER de POLIGNY APRES QUELQUES ANNEES PASSEES SUR PARIS (SECRETAIRE DE DIRECTION DANS UN HOTEL MERCURE PUIS RESPONSABLE DE MAGASIN CHEZ UN TRAITEUR)JE SUIS REVENUE SUR VESOUL POUR TRAVAILLER DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE OU J AI EU L OPPORTUNITE DE MAITRISER DE NOMBREUSES FONCTIONS GESTION, MANAGEMENT, CREATION D UN NOUVEL ETABLISSEMENT, VISITES CLIENTS,OFFRES DE PRIX... SUITE A UN CHANGEMENT DE VIE J AI ETE CONTACTEE PAR UNE ENTREPRISE GENERALISTE DE VENTES DE PDR POUR MA BONNE CONNAISSANCE DU MARCHE ET DES CLIENTS APRES 6 ANS J AI DECIDE DE QUITTER CETTE ENTREPRISE POUR UN NOUVEAU VIRAGE PROFESSIONNEL PAR CONNAISSANCE J AI ETE EMBAUCHEE PAR UN DISTRIBUTEUR VL VUL VI AVEC COMME CHALLENGE LA RESPONSABILITE DU MAGASIN SUR DEUX SITES ET POUR BUT LA REORGANISATION ET L EVOLUTION DE CE SERVICE AUGMENTATION DES MARGES DIMINUTION DU STOCK EVOLUTION DU CA EMBAUCHE ET FORMATION DE NOUVEAUX MAGASINIERS DEVELOPPEMENT DES VENTES PAR UN VENDEUR ITINERANT MISE EN PLACE DE PLAN D'ACTIONS NORME ISO



Mes compétences :

RESPONSABLE DE MAGASIN