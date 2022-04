Catherine GRANELLI

Consultante auprès d’un cabinet d’executive search. Spécialisée dans le domaine des assurances et le domaine bancaire.



Compétences

• Aptitude à la communication écrite et verbale, capacité d’écoute et d’analyse

• Faculté à promouvoir les projets clients auprès de candidats potentiels (employer’s branding)

• Capacité à susciter et à cultiver l’intérêt des candidats

• Axée sur la qualité : recherche, contacts, processus

• Agilité et aptitudes organisationnelles pour gérer des situations complexes :

plusieurs mandats en parallèle pour différents managing partners

• Flexible et efficace dans des projets internationaux

• Discrétion et fort sens de l’éthique