Catherine GREGOIRE

Directrice Administrative et financière pour une société internationale pendant de nombreuses années, puis j'ai d'accepté un challenge difficile au sein d'une sté Danoise spécialisée dans la chaussure.

Après de longues années d'investissement personnel, je choisi un travail plus tranquille, intéressant par l'activité, mais dont l'implication n'est ni à la hauteur de mes compétences ni en phase avec ma façon de travailler.

c'est aussi pour cela qu'en début d'année 2010, je créé ma société de courtage en prêts pour compléter mon activité...

Puis denouveau directrice Adm. financière, contrôleur de Gestion d'un organisme certificateur PME de 55 personnes, dont les fusions se perpétuent ... une belle mission, que j'aurais aimé poursuivre mais les conditions économiques m'ont fait repartir vers un nouveau challenge, voire un changement de métier, consultante et formatrice sur les produits de gestion et RH. SAGE.

Depuis 2014, je suis directrice des services administratifs et en charge du contrôle de Gestion pour le journal des entreprises.



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finances

Gestion Ressources Humaines

Ressources humaines