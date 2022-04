Catherine GROSSE

Le capital humain de votre entreprise est à l’origine de 80 % des richesses de l’entreprise ;

Pour qu’il soit en pleine santé et vitalité, Audacis vous propose de le mesurer pour suivre se progrès mais aussi de l’accompagner dans sa « bonification » par des événements, des formations et du coaching adapté et naturel.

Afin de trouver des synergies et du sens entre les intérêts individuels et collectifs, ainsi que ceux de l’entreprise, rencontrons-nous pour un projet, sur mesure, contribuant au « mieux être au travail »





plus d'infos sur:









Mes compétences :

Audit

Développement personnel

Accompagnement

Management

Coaching

Valorisation de l'entreprise

Formation professionnelle

Intelligence économique

Animation de réseaux