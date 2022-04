Catherine GUIBOURET

Objectif : Gérer une business unit de travail temporaire dans le but d'augmenter les parts de marché, le Chiffre d'Affaires, la marge, avec la satisfaction des clients et des intérimaires dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale





Compétences



Définition de stratégie :

Participer à la définition de stratégie,

Décliner les objectifs en actions,

Contrôler les résultats



Management des équipes :

Définir les missions en lien avec la stratégie,

Recruter, Intégrer, Former

Fixer les objectifs, Entretien d'évaluation

Communiquer en interne



Commercialisation/Communication :

Négocier les partenariats

Organiser des forums, débats

Communiquer vers les clients



Droit et Gestion RH

Droit du travail

Outils gestion RH - Management/Organisation

Gestion de la Paie



Gestion

Affecter les moyens à la stratégie

Maîtriser les coûts

Améliorer les marges

Lire et interpréter les comptes



Nouvelles Technologies

Choisir les logiciels métiers

Installer un ERP

Informatiser les collaborateurs avec l'objectif d'une meilleure réactivité et efficacité