Catherine GUICHER

Je suis une indépendante proche de vous qui travaille en équipe et qui examine votre dossier dans sa globalité, en vous offrant à la fois mes compétences et celles de mes partenaires qui peuvent strictement vous être utiles.

L’optimisation de la gestion de votre patrimoine est une discipline complexe qui nécessite une approche globale et une analyse de tous les paramètres pertinents de décision.

Vous venez me voir avec les données de votre situation familiale et professionnelle, avec les opportunités et contraintes de votre situation budgétaire et fiscale, ainsi qu’avec les éventuels dossiers que vous avez déjà lancés ou gérés : vos biens, vos prêts, vos placements en retraites ou prévoyance, vos différents objectifs et préoccupations.



Vous obtiendrez au final avec mon approche, une vision claire et globale, dans le respect de votre équilibre familial, des pistes sécurisées d’optimisation fiscales.



Interlocuteur unique des dirigeants conçernant leur patrimoine personnel et professionnel, je les accompagne de la création ou la reprise jusqu'à la cession ou la transmission de leur entreprise.



Mes compétences et mes domaines d'intervention répondent à 2 grandes motivations:

- diminuer la pression fiscale et sociale pour le dirigeant et l'entreprise

- augmenter la rentabilité des avoirs qu'il s'agisse de ceux détenus à titre privé ou à titre professionnel.



Le solutions et les dispositifs que je mets en place au niveau de l'entreprise correspondent aux objectifs suivants:

- la création et la gestion de réserves financières pour l'entreprise

- l'anticipation du passif social

- l'optimisation fiscale et sociale de la rémunération du dirigeant et des salariés

- la motivation et la fidélisation des salariés

- la préparation de la cession ou de la transmission de l'entreprise

- la prévoyance collective



Concernant les dirigeants, je leur permets:

- de préparer leur retraite

- de réduire leur imposition (IR, ISF)

- de protéger leurs proches

- de financer leurs projets



Spécialisations : Création et gestion des excédents de Trésorerie, Anticipation du passif social, Epargne salariale, PEE, PERCO, Intéressement, Participation, Article 83, Article 39, Holding, SCI, Gestion de Patrimoine, Assurance Vie, Retraite, PERP, Loi Madelin, Fiscalité, Immobilier, LMNP, Duflot, Malraux, Girardin, SCPI, FCPI, Sofica, Forêt, ISF

Pour en savoir plus sur mes compétences et ma déontologie professionnelle :

nous connaître

Pour en savoir plus dans le domaine de mon offre immobilière complémentaire à mon approche financière : visitez mon site : http://www.immobilier-cgpf.com





CGPF

Gérante

0609619652

contact@cgpf-patrimoine.fr

R.C.S Toulouse 513138990

Carte transaction n°1978 /Orias n°09050972

ANACOFI CIF n°E002030

Garantie Financière pour activité de transactions immobilières: Chartris N° 2401200

Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 530-1, L 530-2 du code des assurances



Mes compétences :

Transmission d'Entreprise

Ingénierie Patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Ressources humaines

Droit social

Droit du travail

Défiscalisation