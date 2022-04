Catherine GUILLAUDEUX

ATTENTIVE A LA MARQUE EMPLOYEUR, je vous propose des compétences transférables et adaptables à votre entreprise.



✔ SANS AUDACE, POINT DE REUSSITE : le résumé de ma personnalité



✔ Objectif : trouver l'entreprise qui se démarquera en OSANT MISER sur un savant mélange de maturité et de dynamisme ; qui partagera les mêmes valeurs : humaines /environnementales



✔ Un parcours tous terrains riches / 1 multinationale +3 établissements publics + 1 PME / PMI + 1 mandat d'élue municipale, 2 x présidente d'associations + de nombreuses réalisations : culturelles, sociales, d'animations, humanitaires...



✔ Un profil "Senior" est source d'avantages pour une entreprise ! Alors, OSEZ ! Je suis DISPONIBLE & MOBILE



Mes compétences :

Relations Presse

Assistance clientèle

Relations Publiques

Gestion de crise

Stratégie commerciale

Logistique

Relations clients

Gestion des litiges

Rédaction

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion d'équipe

Marketing relationnel

Planification

Communication

Réseaux sociaux professionnels

Prise en compte du risque et de la sécurité

Animation en associations