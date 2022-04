Catherine GUILLOU

En duo avec Pierre Garbarini, elle participe à de nombreuses manifestations musicales en Île de France mais aussi sur la région rennaise.

Fête de la musique en plateau avec les Frères Morvan comme ce fut le cas à Languédias en juin 2015.

Miss Cat' & Garba, un duo des plus surprenants. Tantôt enivrant, romantique et humoristique. Un univers de chansons, contes et caetera !



Ces deux-là peuvent vous emmener en chansons dans ces cabarets parisiens où la môme Piaf débutait, où Vian, Trénet, Bourvil ont semé leur poésie et leur humour.



Puis soudain d'un coup de baguette magique, les voilà qui vous emmènent le temps d'un conte chanté dans les paysages sauvages de Bretagne et les légendes qui y courent, puis si l'envie leur vient, ils vous entraînent dans l'univers désimbriqué des compositions de Garba.



