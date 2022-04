Catherine GUYOT

Présentation de l'ARVHA Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat .

Les buts de l’association sont :

- La recherche et le développement dans le domaine de la rénovation, restructuration et réhabilitation des centres urbaine et du logement,

- la formation des partenaires de l’acte de bâtir dans les domaines mentionnés ci dessus.

L’ARVHA développe des projets européens et nationaux sur le thème de l’architecture, du patrimoine et de la valorisation des cultures dans l’espace euro-méditerranéen notamment, la promotion des architectes, des femmes et des hommes dans l'exercice de leur profession et la lutte contre les inégalités liées au genre dans les professions du bâtiment et notamment de l’architecture, ainsi que la prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les projets architecturaux.







