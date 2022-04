Expérience professionnelle de 25 ans dans la gestion administrative et commerciale, chargé d’affaire

- Développement de chiffre d’affaires sur toute la France

- Suivi de projets de la prospection au devis et à l’installation

- Gestion d’appels d’offres



Mes atouts :

Dynamique, autonome, organisée, le sens des responsabilités, une capacité d’analyse et d’écoute, esprit d’équipe