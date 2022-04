Catherine HALLDORSSON

Formatrice en français et en persan depuis déjà plusieurs années, je dispense

des cours tous niveaux. J'adapte le contenu de mon cours en fonction des besoins

des stagiaires.



Ayant acquis une très bonne expérience au cours des différentes formations réalisées,

je vous garantis des progrès non négligeables.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations.



Mes compétences :

Remise à niveau par un retour aux fondamentaux

Connaissance des méthodes pédagogiques

Aide à l'appropriation de la langue

Aide à la maîtrise de l'expression écrite et orale

Pratique d'une pédagogie adaptée à chaque cas

Intégration du contexte historique, sociologique e