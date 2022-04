Catherine HARDY

Bonjour,



Riche de plus de 25 années d'expérience dans des secteurs d'activités variés, ces expériences m'ont permises d'acquérir de multiples compétences et une grande adaptabilité. De développer mon réseau et de créer du lien entre les acteurs des territoires et plus particulièrement avec les dirigeants d'entreprises.

Et ce; Afin d'être au plus près de leurs besoins et des réalités de terrain au quotidien.

De l'initiative à la mise en œuvre et à la coordination de divers projets liés à l'emploi, à la formation,à l'insertion, à l'employabilité, au développement des RH, à l'entreprise...

Je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes compétences au sein d'une entreprise dynamique et innovante.

N'hésitez pas à me contacter, je répondrai à vos éventuelles questions.

Bonne journée.

Bien à vous.



Mes compétences :

Gestion et conduite de projet

Coordination et animation de réseaux

Manager

Ressources humaines qualités relationnelles

Conseil

Recrutement

Accompagnement

Reclassement

Formation