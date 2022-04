Catherine HASLÉE

Je suis fille de malade Alzheimer. J'accompagne maman avec l'aide de mes cinq frères et soeurs.

Au fil des jours, constatant qu'aucun livre n'était plus adapté à la passion toujours présente de maman pour la lecture, j'ai conçu le premier livre de lecture pour les malades de la mémoire: "Mon livre, ma friandise".

Maman ne se lassant pas de le lire et de le relire avec bonheur, je viens donc le proposer aux familles, aux halte Alzheimer, ainsi qu'aux maisons de retraite.

Le temps est venu de chercher à faire tomber l'angoisse des gens atteints par cette maladie, en lançant des activités stimulantes. Cette initiative en fait partie et je décris dans mon site, la façon d'utiliser mon petit livre.



