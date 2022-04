Catherine HEISZLER

Bonjour à vous ! Je suis nouvelle sur ce site professionnelle. Je me suis inscrite entant que demandeuse d’emploi mon premier. Je recherche un emploi qui me permettra de m’épanouir dans ce que j’entreprends et de me donner de la confiance en moi pour me découvrir sous un nouveau jour professionnellement parlant. Je suis une personne motivée et j’avoue que je suis assez perfectionniste si j’entreprends quelque chose soit je le fais bien soit je ne le fais pas. Chez moi la couleur grise qui signifie que je ne sais pas n’existe pas moi c’est soit noir soit blanc mais pas gris non. Voilà je suis maman d’un petit garçon de 12 mois et je suis mariée depuis deux ans dans ma vie de couple je suis droite et dans ma vie de maman je suis stricte alors je vous laisse imaginer qui je suis dans le monde professionnel si toute fois mon profil vous intéresse ! Cordialement madame Heiszler



Mes compétences :

Méticuleuse

Professionnel

Applique