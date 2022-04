Catherine HÉRENT

Je conçois des collections destinées au prêt -à-porter femme, enfant, homme et maison.

Sélectionne les thèmes, les inspirations, couleurs et matières.

Analyse les résaux de distribution pour adapter la stratégie d'offre et de demande.

Prise en compte des techniques de réalisation de chaque produit.

Recherche et analyse d'informations ; en interne : résultats commerciaux, en externe : veille concurrentielle.

Conception des accessoires en adéquation avec l'ADN de la marque. Suivi du processus de fabrication des collections.



Mes compétences :

Illustrator – Photoshop – indesign

Création d'imprimés

Création d'accessoires

Réalisation de moodboards

Veille concurrentielle

Décrypter les tendances

Organisation

Réalisation de fiches techniques

Anglais courant

Contrôle conformité des prototypes