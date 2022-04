Catherine HESS

-enseignante d'histoire , géographie, éducation media, éducation citoyenne, pendant 35 ans, pour des jeunes entre 13 et 15 ans (=3 dernières années de la scolarité obligatoire en Suisse-Genève).

Nombreuses collaborations interdisciplinaires (histoire-géo-français-dessin-biologie-physique-all-angl-...)

Organisations de journées et semaine thématiques, en collaboration avec des associations extérieures à l'école.



-animatrice-metteure en scène d'un atelier-théâtre pour jeunes (13-20ans) en collaboration avec un écrivain-metteur en scène. En interaction avec les jeunes, 25 spectacles ont été montrés au public à partir de 25 textes originaux écrits pour 18-22 personnages.



-journaliste-reporter-animatrice de radio. D'abord dans une radio locale genevoise, participant à la réalisation d'une demi-journée par semaine "Ondes Femmes"- émissions féministes donnant la parole aux femmes.(10 ans)

Puis à la RSR (radio suisse romande) (tout récemment devenue RTS:radio télévision suisse). Collaboration à plusieurs émissions sur la chaîne culturelle et surtout sur la chaîne généraliste "La 1ère", pour lesquelles j'ai réalisé de nombreux reportages sur les thèmes "société".(20 ans)



-collaboration avec une agence de diffusion de spectacles, théâtre et chanteur-euses . (4 ans)



-responsable presse pour le Festival du Belluard-Bollwerk à Fribourg (CH) pendant 7 ans, festival international pluridisciplinaire et laboratoire artistique.

Membre de la commission artistique du même festival à 2 reprises, commission qui collabore à la programmation du festival, en interaction avec la direction artistique.



-engagement dans diverses associations citoyennes: féministes(ex.lutte contre les violences faites aux femmes), syndicalistes, de soutien au peuple palestinien (ex.double combat des femmes palestiniennes), pour la création artistique indépendante.



-séjours à l'étranger (de 1 mois à 1 an) pour participer à divers projets associatifs.

Ex. 1 an au Brésil-participation au travail d'une association féministe de Recife "SOS Corpo", puis aux "Loucas de pedra lilàs"-théâtre de rue sur les questions concernant les femmes.

Ex. Trois rencontres (à ce jour) à Tulkarem en Cisjordanie-Palestine, soutien à une association de femmes palestiniennes développant des projets de renforcement des femmes dans 15 villages de la région.



En retraite anticipée de mon travail d'enseignement et à la TSR depuis septembre 2012.



Depuis lors:

- co-organisatrice et coordinatrice des Rencontres cinématographiques PALESTINE: FILMER C'EST EXISTER (dès nov. 2012) qui ont lieu chaque année autour du 29 novembre.



- animatrice d'un atelier-théâtre avec des femmes migrantes (dès févr. 2014) et metteure en scène de 2 spectacles réalisés avec ces femmes.



-organisation-réalisation de lectures publiques à plusieurs voix Ex. hommage à Yvette Z'Graggen, écrivaine genevoise Ex." ces femmes qui travaillent pour nous faciliter la vie", dans le cadre de la campagne de légalisation des femmes sans statut légal



