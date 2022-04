Catherine HINCKEL

Depuis plus de 20 ans, je suis Attachée de Direction Générale trilingue (allemand, anglais), tout particulièrement chargée de missions autonomes d’organisation, de communication, de suivi de dossiers confidentiels et de veille documentaire.

Après une double formation universitaire (droit et documentation) effectuée en Allemagne et en France, mon parcours professionnel m’a conduite à travailler aussi bien dans le secteur privé (presse, cabinets d’avocats, banque, PME industrielle) que dans le secteur public (Chambres de Commerce et d’Industrie et Chambres de Métiers et de l’Artisanat).

Mon rôle : c’est d’être, aux côtés de cadres dirigeants de haut niveau, un véritable prestataire de service interne à l’entreprise, en mettant à leur disposition et à celle de leurs équipes, mes compétences rédactionnelles, juridiques, administratives, en langues (allemand et anglais) et en documentation.



Mes atouts reconnus sont : mes excellentes qualités relationnelles, mon adaptabilité, mon dynamisme, ma grande rigueur dans le traitement des dossiers, ma loyauté envers l’entreprise et mon esprit d’initiative.