Catherine HIVET

Provence Partenariat Entreprise est une entreprise de conseil. L'entreprise se met au service des entreprises en les accompagnant dans la démarche de candidature en réponse aux appels d'offre de marchés publics.



Ses missions :

-Réaliser une veille active, sélective et ciblée qui réponde aux attentes et aux besoins des entreprises

-Constituer des dossiers de candidature conformes aux exigences de la procédure des marchés publics

-Participer à la notoriété des entreprises auprès de la clientèle du secteur public



Ses atouts :

-Un savoir-faire de qualité

-Des compétences au service de la réussite des entreprises

-Un gain de temps et d'argent

-Une proximité et des contacts réguliers

-La flexibilité d'une structure qui s'adapte aux disponibilités des entreprises

-La sécurité des règlements du service public

-Une rémunération au succès de la prestation de services : la commission au succès est attribuée à la signature du marché





Mes compétences :

Comptabilité

Marchés publics

Secrétariat