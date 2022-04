Catherine HOEL

Je suis actuellement employée par le groupe Habitat 62/59 Picardie comme gardienne d'immeuble régisseur à St Laurent Blangy dans le Pas de Calais et je recherche un poste sur Paris.



Les différentes résidences que j'ai eues à gérer durant ces quinze dernières années m'ont permis d'acquérir une très bonne expérience tant relationnelle que technique.



Discrète, organisée et autonome, c'est pleinement que je m'investirai dans la tâche qui me sera confiée.



J'ai donc l'honneur de vous proposer ma candidature au poste de gardienne d'immeuble dans votre société.



Dans l'espoir que ma candidature retiendra toute votre attention, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations.



Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.





Mme HOEL





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel