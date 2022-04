Catherine HONNEUR

Après une expérience de 4 années dans la création textile, très riche de rencontres, de réalisations et de projets partagés, je suis aujourd'hui de retour dans le monde du livre. Une voie littéraire qui me parle depuis toujours et que j' emprunte cette fois de manière professionnelle. En pleine préparation du concours des bibliothèques, j'ai connu la joie d'être accueillie dans 2 lieux culturels différents, ce qui m' a confortée dans mon désir d'y travailler à l'avenir. Dans une bibliothèque-médiathèque, il n'y a pas que des livres à lire en silence !! Accueillir le(s) public(s), les conseiller dans leurs recherches, leur suggérer des lectures, des musiques, des films; recevoir des enfants, leur raconter des histoires; préparer des commandes de livres; être à l'affût des nouveautés, curieux de l'actualité de son territoire; organiser une exposition, un concert; accompagner un usager sur le web...c'est tout ça le métier de bibliothécaire ! et c'est cette multitude de pratiques, cette polyvalence qui me plait et qui fait de ce métier un enrichissement permanent...

Je suis à votre service pour tout contrat en bibliothèque de lecture publique.



Mes compétences :

Créativité

Organisation

Accueil

Ecoute

Microsoft Word