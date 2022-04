Catherine HUBEAU

Après avoir joué avec des metteurs en scènes très différents des pièces du répertoire mais aussi des créations contemporaines, j’ai eu envie de faire une sorte de synthèse de toutes les rencontres magnifiques que j’avais pu faire, donc d’enseigner. J’ai passé le C.A. ( diplôme pour enseigner dans les conservatoires nationaux) mais je me suis surtout consacrée à la formation professionnelle continue des acteurs des 1999 avec des stages sur "La voix-la voix dans le jeu" et depuis 2002 des stages pour les "Acteurs face à la caméra".

Cela m’a mené tout naturellement à la mise en scène à partir de 1995 avec Nina c’est autre chose au festival d’Avignon.



Pour un théâtre en prise directe avec la cité à l’écoute des habitants, j’ai créé ma compagnie avec quelques artistes de différentes disciplines (comédiens, chorégraphes, vidéastes et musiciens). Avec Marie-Do Fréval nous avons réalisé toute une série de créations à partir de paroles d’habitants, intitulés les "Cabaret Feuilletons".



Aujourd’hui nous portons un projet intergénérationnel "Paroles d’Avril" sur le thème "Nos racines, nos diversités".





Mes compétences :

Actrice

Formatrice

Chant

Musique

Mise en scène