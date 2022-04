Catherine IQUEL-GOUY

Éducatrice spécialisée pendant vingt ans, successivement auprès d'adolescents polyhandicapés, de jeunes adultes déficitaires avec troubles de la personnalité, et d'enfants autistes, mes premières expériences avec le champ de la formation se sont adressées à des stagiaires moniteur-éducateurs ou éducateurs spécialisés.

La formation de formateur terrain est venue enrichir ces accompagnements et m'a incitée à m'orienter vers la réalisation Master 2 FFAST (didactique professionnelle et clinique de l'activité) obtenu en 2011.

Parallèlement et jusqu'à aujourd'hui, mes expériences dans le secteur de la formation pour adultes se sont développées et diversifiées (accompagnement dans la réalisation de travaux écrits, analyse de la pratique, accompagnement VAE, formation continue, suivi pédagogique, cours, ingénierie de la formation...) principalement au sein de 3 centres de formation pour travailleurs sociaux (AMP, AVS, ME, ES).



