Catherine-Isabel BAUDRY

Après des études littéraires (khagne et hypokhagne),j'ai fait mes débuts au journal LE POINT ( 15 ans Paris). J'ai suivi mon mari muté à Lyon et ai intègre une agence lyonnaise " Curriculum Média", j'ai ensuite passe trois ans aux États Unis ( Pittsburgh) ou j'ai fait de la radio et des piges pour des journaux français. De retour à Lyon, j'ai intègre l'Hotel de Ville de Lyon ou j' ai été chargée de mission aux espaces verts, puis au Grand Lyon responsable de la communication pour la direction de l'eau (9 ans). Enfin , directeur de la communication et du marketing à Grandlyon Habitat depuis 1999.



