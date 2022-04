Catherine ISABEY

2005 Hôtesse d’accueil - Secrétaire :

Château de Pommard, Pommard (21)



2001-2004 Secrétaire comptable :

Agence de voyage

La Mappemonde, Beausoleil (06)



2000-2001 Réceptionniste :

Hôtel Bellecôte, Montchavin (73)



1995-2000 Contrôleur financier : Centre de congrès et hôtels

Réceptionniste :

DISNEYLAND PARIS (77)



1992-1994 Hôtesse d'accueil :

Marché aux Vins, Beaune (21)



1990-1991 Réceptionniste/serveuse :

Hôtel Climat de France, Colmar (68)



ETE 1989 Employée Polyvalente :

Hôtel de la Mairie, La Grave (05)



ETE 1988 Employée polyvalente :

Hôtel Le Panoramique, Mizoën (38)





Langues : anglais et notion d'allemand



Mes compétences :

Pack office

Gedtion des dossiers clients et fournisseurs