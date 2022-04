Au sein de CA2S depuis 14 ans et au poste de Gérante depuis 2013. Notre centre d’affaires, situé en plein cœur de Gerland, propose des prestations de qualité, adaptées à chacun de nos clients. Point stratégique entre les transports et à proximité du centre de Lyon, nous répondons efficacement aux besoins des petites et moyennes entreprises ainsi que ceux des grands groupes.